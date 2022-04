Porre termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CESSARE

Significato/Curiosita : Porre termine

Gli ateniesi tirannicidi che nel 513 a.c. o nel 514 a.c. cercarono di porre termine al potere personale della famiglia di pisistrato. sono noti come "i...

Riformista del psi, accusando: "la confederazione del lavoro, nel far cessare lo sciopero, ha tradito il movimento rivoluzionario". mussolini venne fermato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con porre; termine; Mettere in ridicolo: esporre al pubblico __; Esporre un testo con parole proprie; Mobiletto con vetrina per esporre trofei; Risale i fiumi per andare a deporre le uova; termine italiano desueto per baby-sitter; Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente; Il becco degli uccelli, con termine scientifico; termine noto di un problema;