Un popolarissimo film di Fellini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un popolarissimo film di Fellini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMARCORD

Significato/Curiosita : Un popolarissimo film di fellini

Alle sue grandi interpretazioni nei film diretti dal marito federico fellini, in particolare la strada e le notti di cabiria. durante la sua lunga carriera...

amarcord è un film del 1973 diretto da federico fellini. è uno dei film più noti del regista, al punto che la parola amarcord, univerbazione della frase... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

