Pettegolezzi che non hanno alcun costrutto - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CIARLE

Significato/Curiosita : Pettegolezzi che non hanno alcun costrutto

Omeri: l’armi avean tutte di bronzo, costrutte di bronzo le case: solo foggiavano il bronzo, ché il cerulo ferro non c’era. ed anche questi, gli uni domati...

Ciarlataneria e medicina. cure, maschere, ciarle è un libro scritto dal medico e storico della medicina italiano giorgio cosmacini pubblicato per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con pettegolezzi; hanno; alcun; costrutto; Chiacchiere, pettegolezzi ; Far acidi pettegolezzi ; Fucine di pettegolezzi ; Rivelatrice di segreti, pettegolezzi , confessioni; Le hanno il primo e gli ultimi; Le moto hanno solo la posteriore; Scimmie che hanno la coda non prensile; hanno meno di diciotto anni; Quella di particolari non esclude alcun dettaglio; Essere di proprietà di qualcun o; Si può spenderne una buona in favore di qualcun o; alcun i distributori di carburante ne hanno una per la ricarica elettrica; Lo organizza il costrutto re edile; Ignaz, costrutto re di pianoforti; Il costrutto re di un dramma di Ibsen; Tipico costrutto linguistico; Cerca nelle Definizioni