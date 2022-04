Dà peli per pennelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà peli per pennelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASSO

Significato/Curiosita : Da peli per pennelli

(utilizzata nei pennelli cinesi) donnola scoiattolo (in particolare per i pennelli da acquerello) penne di gallina (alcuni tipi di pennelli cinesi) setola...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torquato tasso (disambigua). torquato tasso (sorrento, 11 marzo 1544 – roma, 25 aprile 1595) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con peli; pennelli; peli lunghi del cavallo; Fornisce peli per pennelli; Prive di peli ; Tali sono i peli del gatto infuriato; Fornisce peli per pennelli ; Mammifero il cui pelo è usato nei pennelli ; Fornisce peli per produrre pennelli ; Compongono la parte morbida dei pennelli ; Cerca nelle Definizioni