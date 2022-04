Lo è l oggetto che interessa l antiquario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l oggetto che interessa l antiquario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RARO

Significato/Curiosita : Lo e l oggetto che interessa l antiquario

Gli oggetti rinvenuti e curava l'esecuzione dello scavo e l'analisi dei dati che questo forniva. la documentazione del ritrovamento di ciascun oggetto divenne...

raro! è stato un mensile d'informazione e critica musicale italiano, con una particolare attenzione al collezionismo discografico, fondato nel 1987 da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con oggetto; interessa; antiquario; Soggetto di diritto: persona __; Aggiunta che rende più resistente un oggetto ; Erano oggetto di culto; L io non soggetto ; interessa no i matematici; Un liceo per chi è interessa to alla marina; Dettagli che interessa no solo i pignoli; interessa no l osteologo; Cerca nelle Definizioni