Occorre per imbastire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occorre per imbastire.

Soluzione 3 lettere : AGO

Dalla tenera età per facilitarne lo svolgimento anche in età matura, ma anche per imbastire un opportuno sodalizio tattile. non ultimo per importanza, il...

ago – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di magnolia (stati uniti d'america) ago – codice iso 639-3 della lingua tainae ago – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con occorre; imbastire; Per farlo, occorre un piumino; Apparecchio che regola l afflusso dei materiali occorre nti; occorre all inizio; Forniti di quanto occorre ; Filo per imbastire ; Si usa per imbastire ; Cerca nelle Definizioni