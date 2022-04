Non ne piglia chi dorme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne piglia chi dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PESCI

Significato/Curiosita : Non ne piglia chi dorme

chi dorme non piglia pesci (oppure, "chi dorme non pecca, ma non piglia pesce") è un proverbio italiano. il significato è che, se si sta a poltrire, non...

(disambigua). disambiguazione – "pesci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesci (disambigua). con il termine pesci, dal latino piscis, si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con piglia; dorme; Sicuro di sé, spiglia to; Disordinate, scompiglia te; Lunga capiglia tura; Rinforza la capiglia tura; Un... po addorme ntato; Un modo di vivere dorme ndo; Mangia e dorme gratis; Detto proverbiale: __ canta e villan dorme ;