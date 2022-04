Non nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : USATO

Significato/Curiosita : Non nuovo

Detto «lo stato spagnolo d'america», poiché mentre giuridicamente il nuovo messico non ha nessuna lingua ufficiale, lo spagnolo è di uso corrente accanto...

"quer" che significa "di traverso, diagonalmente". il termine queer viene usato generalmente da una persona della comunità lgbtq+ che non vuole dare un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

