Nato a Firenze il 25 agosto 1973, il personaggio è il designatore arbitrale per i campionati di calcio di Serie A e Serie B - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato a Firenze il 25 agosto 1973, il personaggio è il designatore arbitrale per i campionati di calcio di Serie A e Serie B. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : GIANLUCA ROCCHI

Significato/Curiosita : Nato a firenze il 25 agosto 1973, il personaggio e il designatore arbitrale per i campionati di calcio di serie a e serie b

gianluca rocchi (firenze, 25 agosto 1973) è un ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano, dal 3 luglio 2021 designatore arbitrale per i campionati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

