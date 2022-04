Le monete messe sul tavolo verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le monete messe sul tavolo verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GETTONI

Significato/Curiosita : Le monete messe sul tavolo verde

(furono coniate due differenti versioni della moneta) e falsificazione. sono state anche emesse tre monete in oro, il "kijang emas" (il kijang, una specie...

Viene contattato dal banco metalli che ha coniato i gettoni, e gli viene comunicato il numero di gettoni che verranno inviati. a questo punto normalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con monete; messe; tavolo; verde; Riuniva le monete del MEC; monete medievali di poco valore; Antiche monete romane; monete ceche e danesi; La kermesse della musica italiana: __ di Sanremo; Le immagini riprese ma non trasmesse ; Rimesse per le barche; Le consonanti... messe in no; Cinguettano al tavolo verde; Margini del fiume e del tavolo da biliardo; La variante italiana del gioco da tavolo Scrabble; Il gioco da tavolo che simula guerre; Cinguettano al tavolo verde ; Il verde di una salsa per il pesce bollito; Salsa verde all avocado; Sulle sue condizioni informa Onda verde ; Cerca nelle Definizioni