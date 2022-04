Misura agraria in uso in Gran Bretagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura agraria in uso in Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRO

Significato/Curiosita : Misura agraria in uso in gran bretagna

È cresciuta in media del 4,7% all'anno negli stati uniti, del 4,1% in germania e solo del 2,1% in gran bretagna. così, la gran bretagna è stata alla...

L'acro (in inglese acre), simbolo ac, è un'unità di misura di superficie del sistema imperiale britannico e di quello consuetudinario statunitense, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con misura; agraria; gran; bretagna; Una misura agraria; Scala che misura la magnitudo dei terremoti; Lo si misura in gradi; Censire, misura re; Una misura agraria ; Misura agraria degli antichi Romani; La legge agraria di Tiberio Gracco; Perizia agraria ; gran di cucchiai da cucina; Si dice di persona di gran de autorità e sapienza; Un gran chio... che si prende; Un gran de ponte sulla vallata; Le province della Gran bretagna come il Kent; Una città della bretagna e una della Bielorussia; Località della bretagna famosa per i cairn; Divisioni amministrative della Gran bretagna ; Cerca nelle Definizioni