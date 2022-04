Il minerale del ferro che si estraeva anche nell isola d Elba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il minerale del ferro che si estraeva anche nell isola d Elba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIRITE

Significato/Curiosita : Il minerale del ferro che si estraeva anche nell isola d elba

«porto del ferro». uno scrittore antico, di cui ignoriamo il nome e che gli studiosi chiamano pseudo aristotele, afferma che a populonia si estraeva il rame:...

Cementifici. la pirite, se accompagnata da tracce di oro, pirite aurifera, può essere usata per l’estrazione dell'oro. la bravoite è una varietà di pirite ricca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

