La massicciata sulla quale viene posato il binario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La massicciata sulla quale viene posato il binario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BALLAST

Significato/Curiosita : La massicciata sulla quale viene posato il binario

viene definito binario, mentre l'intero insieme binario + traversine + strutture di ancoraggio viene definito armamento. si definisce scartamento la distanza...

Il termine ballast o reattore viene usato nel campo dell'illuminotecnica per indicare circuiti elettronici progettati per pilotare lampade a scarica (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

