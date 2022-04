È di latta o di vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È di latta o di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARATTOLO

Significato/Curiosita : E di latta o di vetro

Tamburo di latta è un romanzo del 1959 di günter grass, opera d'esordio dell'autore e primo scritto della trilogia di danzica, che comprende anche gatto e topo...

Materiale del barattolo); esso assicura l'ermeticità del barattolo e può essere fissato tramite filettatura o con una guarnizione in gomma. i barattoli si prestano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con latta; vetro; Il Günter de Il tamburo di latta ; Quelli di mare non allatta no; Per la poppata del latta nte; Allatta vano i bimbi per conto delle mamme; vetro sa; Pallina da gioco di vetro , legno, ferro..; Una caramella di vetro ; Opacizzare il vetro ; Cerca nelle Definizioni