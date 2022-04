Ispirò molti film dell ultimo dopoguerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ispirò molti film dell ultimo dopoguerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : NEOREALISMO

Significato/Curiosita : Ispiro molti film dell ultimo dopoguerra

Quaranta, si ispira agli efferati crimini commessi nella germania negli anni venti da fritz haarmann e peter kürten. in una città tedesca (il film è ambientato...

Sebbene questo breve movimento fosse notevolmente diverso dal neorealismo. elementi di neorealismo sono rintracciabili anche in alcune opere di alessandro blasetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

