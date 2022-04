L insieme delle leggende eroiche di un popolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle leggende eroiche di un popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EPOS

Significato/Curiosita : L insieme delle leggende eroiche di un popolo

Anche un altro aspetto della poesia epica: essa trasmette antichi patrimoni di leggende che celebrano la storia e i valori fondamentali di un popolo. è il...

(disambigua). un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola", e in senso più ampio "racconto", "narrazione") è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

