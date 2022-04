Informato, messo al corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Informato, messo al corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDOTTO

Significato/Curiosita : Informato, messo al corrente

Effetti collaterali indesiderati dei quali è bene che il paziente venga messo al corrente prima dell'inizio dell'eventuale trattamento. nei casi in cui questo...

Baffi in quanto maleodoranti per il vomito. dopo che eddard stark viene edotto del tentativo di assassinio di bran, ser rodrik e catelyn stark decidono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

