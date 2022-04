L industria dei film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L industria dei film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Dialoghi; esso è destinato ad essere girato o filmato, per diventare quindi un film. costituisce il primo e fondamentale passo nella realizzazione di tutte le...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con industria; film; Dà il nome all industria dei formaggi; Lo sono i robot industria li; L industria degli indumenti; Aziende produttrici di pezzi per un industria ; Sister __, film di successo con Whoopi Goldberg; __ 3D: per poter vedere film tridimensionali; __ Eleven : suo film di successo; Un film che ha diretto e interpretato; Cerca nelle Definizioni