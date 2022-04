Fu incoronato re d Italia nel duomo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu incoronato re d Italia nel duomo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NAPOLEONE

Significato/Curiosita : Fu incoronato re d italia nel duomo di milano

Incoronazioni di imperatori come re d'italia. il 6 gennaio 1355 carlo iv di lussemburgo, ricevuto a milano da bernabò e galeazzo ii visconti, fu incoronato nella...

Disambiguazione – "napoleone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi napoleone (disambigua). napoleone bonaparte (ajaccio, 15 agosto 1769... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con incoronato; italia; duomo; milano; E stato incoronato ; Fu incoronato re d'Italia il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano; E' stato incoronato ; L'anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III; Una nota acquavite di vinacce italia na; Il lago italia no su cui possiede una villa; Banca d italia ; Un premio Nobel della letteratura italia na; Lo stile del duomo di Pisa; Nativi di una località umbra con un famoso duomo ; Un pinnacolo del duomo di Milano; In fondo al duomo ; L ippodromo di milano ; Vi sosta il TGV che collega milano a Parigi; Il santo di una famosa piazza di milano ; Le 5 di milano del 1848 sono passate alla storia; Cerca nelle Definizioni