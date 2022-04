La fotocopiatrice... l ha resa meno utile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fotocopiatrice... l ha resa meno utile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CARTA CARBONE

Significato/Curiosita : La fotocopiatrice... l ha resa meno utile

Contiene immagini o altri file su carta carbone the exciting history of carbon paper!, su kevinlaurence.net. la carta carbone va in pensione, su repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con fotocopiatrice; resa; meno; utile; È indispensabile alla fotocopiatrice ; E' indispensabile alla fotocopiatrice ; Fu capo di Stato Maggiore nell impresa dei Mille; Non presa in considerazione o non conosciuta; Teresa __, romanzo di Zola; Impresa straordinaria... alla francese fra; Hanno meno di diciotto anni; I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno ; Costa meno della benzina; Contengono meno carbonio della ghisa; utile per pesare un ingrediente senza bilancia; Fu condannato a un inutile fatica; Essere utile ed economico; Quello solare è utile per produrre energia; Cerca nelle Definizioni