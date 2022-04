Fiume sul confine tra la Bosnia e la Serbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume sul confine tra la Bosnia e la Serbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DRINA

Significato/Curiosita : Fiume sul confine tra la bosnia e la serbia

Il confine tra la bosnia ed erzegovina e la serbia descrive la linea di demarcazione tra questi due stati. ha una lunghezza di 302 km. la prima volta che...

La drina è un fiume della penisola balcanica lungo 346 km. nasce dalla confluenza dei fiumi tara e piva che scaturiscono dal montenegro e termina nella...

