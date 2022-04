Le fermate del Giro d ltalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fermate del Giro d ltalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAPPE

Significato/Curiosita : Le fermate del giro d ltalia

Una corsa a tappe è una competizione sportiva che si svolge su più prove successive, dette appunto tappe o frazioni, disputate sull'arco di più giorni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con fermate; giro; ltalia; Affermate , sostenute; Brevi fermate ; Si prendono alle fermate ; Abolite... come le fermate dei mezzi pubblici; Preso in giro , sbeffeggiato; Presi in giro ; Francesco che vinse il giro nel 1984; Un arma per prendere sottilmente in giro ; Vinse tre Giri d ltalia ; Il più lungo fiume d ltalia ; Una vasta zona d ltalia ; Croce Rossa ltalia na; Cerca nelle Definizioni