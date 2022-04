Famosa oasi della Cirenaica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa oasi della Cirenaica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIARABUB

Significato/Curiosita : Famosa oasi della cirenaica

un'oasi nella libia sud-orientale (circa 23,3° n, 22,9° e), nella regione della cirenaica, che ha svolto un ruolo nella campagna del nordafrica della...

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi giarabub (film). giarabub (in arabo: , al-jaghbub), è una città della libia che si trova nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

