Un falcetto per potare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un falcetto per potare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONCOLA

Significato/Curiosita : Un falcetto per potare

Archeologici univoci. nell'iconografia greco-romana più antica è un semplice falcetto, talvolta dentato (falx denticulata), o una roncola, ma successivamente...

Alla roncola, ma in scala ridotta, diffuso nella zona delle alpi retiche, orobiche e carniche, e sulle alpi apuane. una versione della roncola con accentuata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

