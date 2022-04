Lo erano gli iloti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano gli iloti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SERVI DELLA GLEBA

gli iloti (in greco antico: eta o ete) erano, nel sistema sociale di sparta, una parte della popolazione del territorio dominato dalla polis greca...

– "servi della gleba" rimanda qui. se stai cercando la canzone di elio e le storie tese, vedi servi della gleba (singolo). la servitù della gleba (già... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

