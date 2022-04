Distingue il prodotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distingue il prodotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARCA

Vedi pil (disambigua). in economia, prodotto interno lordo (abbreviato pil) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato...

marca – nel commercio, combinazione di parole e disegni che identificano un prodotto marca – territorio di confine dell'impero carolingio, governato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con distingue; prodotto; L incapacità di distingue re i colori; Primeggiare in un campo, distingue rsi; distingue rsi nella massa; Ciò che contiene si distingue ... per l età; La realizzazione d un prodotto ; prodotto da concerie; Il prodotto caseario che va nella pasta alla norma; La linea studiata per caratterizzare un prodotto ; Cerca nelle Definizioni