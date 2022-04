Degna d attenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Degna d attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Degna d attenzione

Pubblicato, per ad&d, dragons of despair, la prima avventura di una lunga saga, costituita da 14 moduli ambientata nel mondo di dragonlance, degna di nota per...

L'opera seria è un genere dell'opera italiana. si contrappone storicamente al genere dell'opera buffa, al punto tale che la decadenza di quest'ultima...