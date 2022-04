La città ca poluogo del Calvados - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città ca poluogo del Calvados. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAEN

Significato/Curiosita : La citta ca poluogo del calvados

caen (pronuncia: /k~/, in normanno caën) è una città francese di 112.218 abitanti (200.000 con l'agglomerato e una zona urbana di 420.000 abitanti), capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

