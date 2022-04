Città nordafricana con una famosa Casbah - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città nordafricana con una famosa Casbah. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALGERI

Significato/Curiosita : Citta nordafricana con una famosa casbah

Nelle case, la luce arriva dall'alto come in una casbah nordafricana, e la temperatura è costante a 15 gradi, con la massa termica del tufo marino che funziona...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi algeri (disambigua). algeri (afi: /al'ri/; in arabo: , madinat al-jaza'ir -... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

