Lo è la chioma che tende al marrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la chioma che tende al marrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASTANA

Significato/Curiosita : Lo e la chioma che tende al marrone

ha un portamento caratteristico, con un tronco corto e una grande chioma ebsa a globo, che col tempo diventa sempre più simile a un ombrello. il fusto...

Vedi castana (arsiero). disambiguazione – se stai cercando il comune statunitense della contea di monona, vedi castana (iowa). castana (castàn in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

