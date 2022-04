Breve filmato... istruttivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve filmato... istruttivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DOCUMENTARIO

Significato/Curiosita : Breve filmato... istruttivo

Vengono assunti dall'organizzazione di gru, e viene loro mostrato un filmato istruttivo su cosa li aspetterà una volta entrati a far parte della famiglia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi documentario (disambigua). il documentario è un'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con breve; filmato; istruttivo; Un breve rifiuto; Essi in breve ; Istituto in breve ; Limited in breve ; Un breve filmato di presentazione; Breve filmato di presentazione; Spezzone di filmato ; filmato usato per diffondere una canzone; Si dice di atto volutamente distruttivo ; Distruttivo come il fuoco; Maremoto distruttivo ; Dottrinale, istruttivo ; Cerca nelle Definizioni