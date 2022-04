Avvicina... gli attori a teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvicina... gli attori a teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BINOCOLO

Significato/Curiosita : Avvicina... gli attori a teatro

Con un teatro o una qualsiasi altra struttura adatta a ospitare una rappresentazione (nel caso del teatro di strada, al contrario, sono attori e pubblico...

Specifiche dei binocoli), poiché ad esempio calcola un indice di 18,7 sia per il binocolo 10x35 che per il 7x50. ma il 10x35 (che è un semplice binocolo tuttofare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

