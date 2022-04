Avvertire con l orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvertire con l orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UDIRE

Significato/Curiosita : Avvertire con l orecchio

Nei casi di paralisi di bell i pazienti riferiscono di avvertire i suoni provenienti dall'orecchio interessato all'affezione come più rimbombanti. (en)...

Mentre l'udire e il dire, come si riproponeva nel dialogo socratico, sono entrambi essenziali «l'udire autentico appartiene al logos. perciò questo udire stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con avvertire; orecchio; Si grida per avvertire ; avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __; avvertire un sentimento; avvertire con...l'orecchio; Lo fissano all orecchio gli uomini della security; Malattia dell orecchio ; L orecchio per lo specialista; Prefisso che indica l orecchio ; Cerca nelle Definizioni