Avvenne nel 1962 a Cuba: crisi dei __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvenne nel 1962 a Cuba: crisi dei __.

Soluzione 7 lettere : MISSILI

Significato/Curiosita : Avvenne nel 1962 a cuba: crisi dei __

L'invasione della baia dei porci fu il fallito tentativo di rovesciare il governo di fidel castro a cuba, messo in atto dalla central intelligence agency...

Disambiguazione – "missili" rimanda qui. se stai cercando il singolo di frah quintale e giorgio poi del 2018, vedi missili (singolo). un missile è, in generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

