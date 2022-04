Attrezzo... da lanciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo... da lanciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GIAVELLOTTO

Significato/Curiosita : Attrezzo... da lanciare

Leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto...

Disambiguazione – se stai cercando l'attrezzo sportivo, vedi giavellotto (atletica leggera). il giavellotto è un tipo di lancia usato come arma da lancio. formato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con attrezzo; lanciare; attrezzo dei tagliaboschi; Un attrezzo come il saracco; attrezzo da palestra... per rematori; attrezzo da fai da te; Somma atta a controbilanciare uno scambio; Si possono lanciare ... intensi; Approfittano dell anonimato per lanciare offese, insulti e discredito sui social; Serve per lanciare frecce; Cerca nelle Definizioni