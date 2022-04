Armi portatili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Armi portatili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Armi portatili

seguiti dalle prime armi portatili come ad esempio lo schioppo, nel 1364. alcune delle prime attestazioni dell'uso delle armi da fuoco in occidente...

Nettamente superiori sia alle rivoltelle che alle pistole semiautomatiche, avendone anzi svantaggi in alcuni aspetti. le prime rivoltelle a retrocarica venivano...