L animale... che si cerca di salvare con i cavoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale... che si cerca di salvare con i cavoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPRA

Significato/Curiosita : L animale... che si cerca di salvare con i cavoli

i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare tipo di affermazione che cerca...

capra – genere della sottofamiglia dei caprinae capra hircus – capra domestica capra – cavalletto oppure pali di sostegno per carrucole (dispositivo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

