Un angolo di periferia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BORGATA

Significato/Curiosita : Un angolo di periferia

Disambiguazione – se stai cercando il comune ungherese, vedi borgáta. con borgata s'intende un insediamento rurale di dimensioni estremamente piccole,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con angolo; periferia; Parola araba che indica un angolo in astronomia; I tuffi in cui il corpo si piega ad angolo retto; L angolo di 90 gradi; Tuffo col corpo piegato ad angolo retto; Si getta nel Tevere alla periferia di Roma; Tatangelo: canta Ragazza di periferia ; È all estrema periferia ; La Anna di Ragazza di periferia e Mai dire mai;