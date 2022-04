Altrimenti detto... alla maniera di Virgilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altrimenti detto... alla maniera di Virgilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALIAS

Significato/Curiosita : Altrimenti detto... alla maniera di virgilio

Che ne la mente mi ragiona, su treccani.it, 1970. ^ virgilio in un canto precedente aveva detto che «sanza speme vivemo in disio» (inferno, iv, v. 42)...

alias – serie a fumetti, adattamento della serie televisiva omonima alias – serie a fumetti pubblicata dalla marvel comics di genere poliziesco alias...

