S affina esercitandosi al tiro - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MIRA

Significato/Curiosita : S affina esercitandosi al tiro

mira – stella variabile della costellazione della balena variabile mira – classe di stelle variabili pulsanti 3633 mira – asteroide della fascia principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con affina; esercitandosi; tiro; Un formaggio rivestito di paraffina rossa; Raffina to... in tavola; Chi lo pratica, riesce ad affina re lo spirito; L eleganza più raffina ta; S'affina esercitandosi al tiro; Bagna tiro lo e Baviera; Uno sport in cui si spara: tiro al __; Sono sempre in ritiro ; Un tiro ... non mancino; Cerca nelle Definizioni