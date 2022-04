Il vescovo di Lione eletto Padre della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vescovo di Lione eletto Padre della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRENEO

Significato/Curiosita : Il vescovo di lione eletto padre della chiesa

E di nazione, a tutti gli uomini. la chiesa cattolica esiste in forma attuale nella chiesa retta dal vescovo di roma, il papa, e da tutti i vescovi in...

Disambiguazione – "ireneo" rimanda qui. se stai cercando il nome proprio, vedi ireneo (nome). ireneo (in greco antico: ea, eirenáios, «pacifico»;... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

