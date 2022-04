Una nota acquavite di vinacce italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota acquavite di vinacce italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRAPPA

Significato/Curiosita : Una nota acquavite di vinacce italiana

Svizzera italiana viene etichettato e commercializzato come grappa. vi sono tre principali tipologie di vinacce con cui distillare la grappa: vinacce fermentate...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi grappa (disambigua). la grappa è un'acquavite di vinaccia ricavata da uve prodotte e vinificate... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

