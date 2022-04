Umiliazione, vergogna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Umiliazione, vergogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ONTA

Significato/Curiosita : Umiliazione, vergogna

Se stai cercando il romanzo di john maxwell coetzee, vedi vergogna (romanzo). la vergogna è un'emozione che accompagna l'auto-valutazione di un fallimento...

Famiglia bast, ma lui provoca invece la morte accidentale di leonard. la doppia onta fa tremare il rapporto di henry e margaret, ma alla fine tutto si risolve... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con umiliazione; vergogna; Cederle è un umiliazione ; Assistette all umiliazione di Enrico IV; Può costituire un'umiliazione per lo sconfitto; Presa in giro, umiliazione ; Che ha timore e vergogna di ciò che è sconveniente; Indice di vergogna ; Imporpora le guance di chi si vergogna ; La vergogna dipinta in viso;