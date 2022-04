Un tributo come l imposta di fabbricazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tributo come l imposta di fabbricazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACCISA

Significato/Curiosita : Un tributo come l imposta di fabbricazione

Per accisa, in economia politica si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. il termine deriva dal latino accidere, che...

