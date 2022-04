Tempo verbale che termina in -ndo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tempo verbale che termina in -ndo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GERUNDIO

Significato/Curiosita : Tempo verbale che termina in -ndo

Composti) che termina in a, come quando viene menzionata in gveda pratisakhya. secondo monier-williams kala 2 viene dalla radice verbale kal "calcolare";...

(mangiando) e il passato (avendo mangiato), chiamasi anche gerundio semplice e gerundio composto. il gerundio italiano mostra un uso sempre più frequente nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

