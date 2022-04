Sposò la bella che fu causa della guerra di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sposò la bella che fu causa della guerra di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENELAO

Significato/Curiosita : Sposo la bella che fu causa della guerra di troia

1462 a troia di puglia, vedi battaglia di troia. nella mitologia greca, la guerra di troia fu una sanguinosa guerra combattuta tra gli achei e la potente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi menelao (disambigua). menelao (in greco antico: µea, menèlaos; in latino: menelaus) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con sposò; bella; causa; della; guerra; troia; Il poeta che sposò la Duncan; sposò re Vittorio Emanuele III; __ Baldwin: sposò Kim Basinger; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia; bella cittadina tra Firenze e San Gimignano; Una bella parte di Ragusa; bella qualità personale; La Watts bella attrice hollywoodiana; Può causa re la morte d un naufrago; causa to da lesioni fisiche o psichiche; È causa di incendi; causa ... risentimento; Iniziali della Tushingham; Le tappe della Formula 1; Il terreno della battaglia; Reca il nome della via; Il dittongo in guerra ; Gruppo di navi da guerra ; Dea della guerra ; Il dio della guerra ; Il profugo di troia ; Veggente coinvolto nel trucco del cavallo di troia ; Fu il fondatore di troia ; Il re troia no che aveva per moglie Ecuba; Cerca nelle Definizioni