Sostiene la corolla del fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostiene la corolla del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALICE

Significato/Curiosita : Sostiene la corolla del fiore

L'involucro completo del fiore formato dal calice e dalla corolla, quando questi due elementi non sono distinguibili. personata è una corolla tubulosa, bilabiata...

(hogwarts, durmstrang e beauxbatons) dovranno inserire nel calice di fuoco il loro nome e il calice estrarrà a sorte i nomi dei tre sfidanti (uno per scuola)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

