Sono simili agli iati - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : DITTONGHI

Significato/Curiosita : Sono simili agli iati

Della consonante /w/ dall'esame degli esametri dattilici. il poeta usa degli iati in una maniera che gli antichi normalmente evitavano, allunga delle sillabe...

Distintivamente dittonghi brevi a dittonghi lunghi e dittonghi orali a dittonghi nasali. secondo la grammatica tradizionale, in italiano, il dittongo si ha: con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

