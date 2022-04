Somma atta a controbilanciare uno scambio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somma atta a controbilanciare uno scambio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPENSO

Significato/Curiosita : Somma atta a controbilanciare uno scambio

Seguito all'aumento della produzione agisce da ulteriore forza atta a controbilanciare le tendenze alla diminuzione del salario reale. smith nota che...

Sinonimi) salario e stipendio. per un lavoratore autonomo si parla di compenso. con retribuzione annuale lorda (conosciuta anche come ral) s'intende la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

