Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMPANADA

Significato/Curiosita : Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa

Dei nastri di una sottile sfoglia di pasta, ottenuta con farina, olio e vino bianco, unita e avvolta su sé stessa sino a formare una sorta di "rosa" coreografica...

empanada gallega calzone sa panada

Altre definizioni con sfoglia; ripiena; carne; tipica; argentina; Lo sono le opere letterarie mai sfoglia te; sfoglia re in fretta e disordinatamente; Tipici dolci sfoglia ti a mezzaluna per colazione; Filetto avvolto in pasta sfoglia : in __; L oliva ripiena di carne tipica delle Marche; Una frittata ripiena ; Pasta ripiena del Piacentino; In genere è ripiena di prosciutto; Rotoli di carne suina; Un filosofo come carne isco; Tipici dolci milanesi di carne vale; Un piatto di carne a listarelle; tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; Lo è una polenta tipica del Bergamasco; tipica cavità del Carso; La tipica ghirlanda di fiori hawaiana; Squillante, argentina ; Dividono il Cile dalla argentina ; Grigliata di carne tipica della cucina argentina ; Grande città dell argentina ; Cerca nelle Definizioni